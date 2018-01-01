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Одноплатный микрокомпьютер Raspberry Pi 4 (4GB RAM)

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Подробности

Новый Raspberry — ещё быстрее, мощнее, с поддержкой выхода на два HD-монитора и до 4 ГБ оперативной памяти.

Технические характеристики:

  • Broadcom BCM2711, Quad core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5 GHz
  • 1, 2 или 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4-2400 SDRAM (в зависимости от модели)
  • 2.4 GHz и 5.0 GHz IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, BLE
  • Gigabit Ethernet
  • 2 порта USB 3.0; 2 порта USB 2.0
  • Стандартный для всей линейки Raspberry Pi 40-пиновый GPIO (полностью совместим с предыдущими платами)
  • 2 micro-HDMI ports (up to 4kp60 supported)
  • порт дисплея: 2-lane MIPI DSI
  • порт для камеры:2-lane MIPI CSI
  • 4-контактный стерео-аудио-видеовыход
  • H.265 (4kp60 decode), H264 (1080p60 decode, 1080p30 encode)
  • OpenGL ES 3.0
  • Слот для карты Micro SD для установки операционной системы и хранения пользовательских данных
  • 5 V DC via USB-C connector (minimum 3A*)
  • 5 V DC via GPIO header (minimum 3A*)
  • Поддержка PoE (Power over Ethernet) (требует отдельного устройтва PoE HAT)
  • Температура использования: 0—50 °C

* требуется хороший источник питания на 2.5A, и если все подключенные USB-устройства будут потреблять одновременно меньше 500mA.

Документация и ссылки

Raspberry Pi 4 Model B product brief (PDF на английском языке)

Raspberry Pi 4 Model B schematic diagrams (PDF на английском языке)

Raspberry Pi 4 Model B mechanical drawing (PDF на английском языке)

Documentation including hardware and configuration (на английском языке)

Примечание о сроках выпуска

Raspberry Pi 4 Model B будет выпускаться по крайней мере до января 2026 года.

Дополнительная информация

Артикул (SKU) RPI-4B-4GB
Портов USB 2.0 2
Видео выход micro-HDMI x2
Портов USB 3.0 2
Перед публикацией отзывы проходят модерацию

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