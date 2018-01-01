Одноплатный микрокомпьютер Raspberry Pi 4 (4GB RAM)

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Новый Raspberry — ещё быстрее, мощнее, с поддержкой выхода на два HD-монитора и до 4 ГБ оперативной памяти.
* требуется хороший источник питания на 2.5A, и если все подключенные USB-устройства будут потреблять одновременно меньше 500mA.
Raspberry Pi 4 Model B product brief (PDF на английском языке)
Raspberry Pi 4 Model B schematic diagrams (PDF на английском языке)
Raspberry Pi 4 Model B mechanical drawing (PDF на английском языке)
Documentation including hardware and configuration (на английском языке)
Raspberry Pi 4 Model B будет выпускаться по крайней мере до января 2026 года.
|Артикул (SKU)
|RPI-4B-4GB
|Портов USB 2.0
|2
|Видео выход
|micro-HDMI x2
|Портов USB 3.0
|2
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